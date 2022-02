Homem é preso com carga de drogas em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/02/2022 14:49

Um homem, identificado como M.V.P., foi preso nesta sexta-feira (4), no bairro Clube dos Engenheiros, em Araruama, na Região dos Lagos, com uma carga de entorpecentes.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) realizavam um patrulhamento quando tiver a atenção voltada para o elemento que tentou entrar em fuga ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou sendo alcançado.

Com ele, os policiais apreenderam 67 buchas de maconha, 32 pedras de crack, três pinos de cocaína, dois rádios transmissores e uma base para rádio. Ao ser indagado, o criminoso admitiu fazer parte do tráfico local e que era oriundo do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso.