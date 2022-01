Rede de supermercados teve que fechar a porta por determinação do trafico de drogas da comunidade - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 30/01/2022 18:42

O tráfico de drogas ordenou o fechamento do comércio do bairro Parque Mataruna, em Araruama, na Região dos Lagos, neste domingo (30), após a ação da Polícia Militar que terminou com, pelo menos, dois suspeitos mortos na sexta (28).

Um terceiro suspeito baleado também teria morrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama, mas a informação ainda não foi confirmada.

A PM disse que chegou ao local na sexta após receber denúncia de que um baile funk promovido por uma facção criminosa estaria acontecendo com “vários elementos ostentando armas e efetuando a venda de entorpecentes”.

Olheiros do tráfico vigiavam os comércios para se certificar que as ordens estavam sendo cumpridas Luiz Felipe Rodrigues (RC24h) Segundo a polícia, após serem vistos pelos elementos, a equipe foi recebida com tiros e revidou. Moradores, porém, refutam a versão e dizem que os policiais já chegaram atirando.

O resultado, de qualquer forma, é de medo e apreensão da população do bairro. Comerciantes e moradores estão apavorados.

Segundo eles, para conferir se o comércio está seguindo a determinação de fechamento, há diversos suspeitos espalhados pelas esquinas do Maturana fiscalizando o movimento.