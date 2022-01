Ocorrência aconteceu nesta terça-feira (25), na Estrada de Rio Bonito - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/01/2022 14:10

Um homem, identificado como Leonardo da Silva Souza, de 33 anos, foi morto a tiros dentro do próprio carro, após sair de um bar em Araruama, na Região dos Lagos, na madrugada desta terça-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado na Estrada de Rio Bonito, no bairro Rio do Limão. A vítima estava acompanhada da companheira no momento do homicídio. A mulher relatou que o casal seguia para casa quando ouviram disparos de arma de fogo. Leonardo foi atingido no momento em que dirigia e perdeu o controle do automóvel, colidindo com uma cerca de obras.

Ainda segundo a testemunha, ela ouviu mais uma série de disparos, percebeu que o homem já estava morto, mas não conseguiu ver quem atirou contra eles. Populares socorreram a mulher, que foi atingida por um tiro na perna esquerda, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e acionaram a PM.

O corpo de Leonardo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.