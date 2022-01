Na 118ª DP, em Araruama, o menor foi autuado por tráfico de drogas, ouvido e liberado juntamente com o seu responsável legal. - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 24/01/2022 15:34

A Polícia Militar apreendeu um menor de idade com 1.141 pedras de crack, 360 cápsulas de cocaína e 73 buchas de maconha neste sábado (22) na Fazendinha, bairro de Araruama na Região dos Lagos.

Com o suspeito, a polícia também encontrou uma réplica de revólver e outra de pistola e dois celulares.

Os agentes chegaram até o suspeito após receber informações de que ele estaria traficando no local próximo a uma padaria e armazenando os entorpecentes em um terreno em frente.

Após ser abordado, o sujeito admitiu estar na função de vapor do tráfico e assumiu parte do material encontrado no terreno.

Diante dos fatos, a equipe foi à 118ª DP, em Araruama, onde o menor foi autuado por tráfico de drogas, ouvido e liberado juntamente com o seu responsável legal.