Criminosos foram capturados nesta segunda-feira (31) nos bairros XV de Novembro e Clube dos Engenheiros - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/02/2022 14:54

Dois homens foram detidos por tráfico de drogas em Araruama, na Região dos Lagos, nesta segunda-feira (31). Um deles, identificado como D.C.M., de 19 anos, foi capturado por uma equipe do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2) com uma carga de drogas em Araruama.



De acordo com a ocorrência, os agentes receberam uma denúncia de que elementos estariam endolando drogas na Rua Jaco Bandilim, no bairro XV de Novembro. Em diligência no local informado, os militares flagraram o acusado com 700g de cocaína, oito buchas de maconha, dois potes de pó para mistura, uma balança de precisão e 5 mil cápsulas de eppendorf vazias.



O criminoso e o material foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde a ocorrência foi registrada.

No bairro Clube dos Engenheiros, um outro elemento, identificado como K.N.O.S., o Russinho, foi apreendido durante um patrulhamento do Grupamento de Ações Táticas (GAT).



Os policiais tiveram a atenção voltada para três suspeitos com uma sacola em mãos, que, ao perceberem a presença da Polícia Militar, entraram em fuga pulando vários muros. Após um cerco tático, a PM conseguiu capturar o criminoso com 31 tabletes de maconha, 62 cápsulas de cocaína e um rádio transmissor.



Ele foi encaminhado para a 118ª DP, autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.