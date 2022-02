Usuários do Detran, em Araruama, reclamam da fila no posto de vistoria - Anna Laurindo (RC24h)

Publicado 03/02/2022 15:20 | Atualizado 03/02/2022 16:11

Quem precisa resolver pendências na vistoria do Detran, em Araruama, na Região dos Lagos, não está muito satisfeito com a espera. Usuários relatam ter que aguardar do lado de fora do local, enfrentando as condições do tempo – seja sol forte ou chuva.



No vídeo enviado por um internauta, é possível perceber que as cadeiras estão expostas ao tempo, do lado de fora da Sala de Atendimento, e com uma pequena cobertura em cima. Segundo relatos, além desse fator da espera, ainda precisam lidar com funcionários mal humorados.



“Absurdo. Ipva caro, Duda disso, Duda daquilo… O cidadão chega ainda tem que aturar funcionário mal criado e ficar no sol”, disse um internauta revoltado.



O Portal O Dia entrou em contato com o Detran, que, em nota, respondeu que ¨Não há aglomeração dentro do posto do Detran. Os usuários que aparecem do lado de fora da unidade (no vídeo) são os acompanhantes. Devido à pandemia, a entrada na unidade está sendo controlada. Apenas quem vai realizar o serviço está entrando no posto¨.