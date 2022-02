Dão a largada as primeiras regatas da Copa Internacional de Kitesurf, em Araruama - Informa Araruama

Publicado 04/02/2022 16:53

REGIÃO DOS LAGOS - A primeira Copa Internacional de Kitesurf, que acontece na Lagoa de Araruama, na Pontinha do Outeiro – bairro Areal -, teve início nesta quinta-feira (3). Contudo, as primeiras regatas saíram mesmo nesta sexta (4), às 13h.

Àqueles que pretendem acompanhar todo campeonato, atenção: no sábado (5), os atletas também darão um show nas regatas, a partir das 11h. Já a final acontece no domingo (6), iniciando às 11h – com o premiação dos vencedores às 15h.

A prefeitura pontua que, para acompanhar o evento esportivo, será obrigatório o uso de máscara de proteção.

SOBRE A LAGOA DE ARARUAMA

A Lagoa de Araruama é uma das maiores lagunas de água salgada do mundo, tem 160 quilômetros de extensão, e que tem uma das raias mais disputadas para a prática do esporte, com ventos que podem chegar a 20 quilômetros por hora.