Delegacia de Polícia de Araruama/RJ - Divulgação

Publicado 15/02/2022 14:23

Na manhã desta segunda-feira, 14, um homem foi executado dentro de sua casa em Araruama, na Região dos Lagos do Rio.

O caso aconteceu por volta das 05h da manhã, no bairro Outeiro, quando a vítima foi atender um chamado no portão de sua casa e acabou sendo alvejada com vários tiros.

A Polícia foi acionada, mas o a vítima, identificada como Antônio Carlos, de 29 anos, morreu no local.

De acordo com a PM, a vítima tinha 06 anotações criminais. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado para o IML de Cabo Frio (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado na 118º DP, de Araruama.