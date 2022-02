Homem é morto a tiros em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/02/2022 12:06

Nesta terça-feira,23, durante uma operação da Polícia Ambiental, o dono de uma empresa de reciclagem acabou detido por não apresentar documentação necessária para as atividades que são realizadas no local.



O local foi identificado através de uma denúncia feita ao programa Linha Verde do Disque Denúncia, que informou que a empresa vinha realizando atividades que estariam causando poluição no solo e no ar.



Os agentes da UPAM, lotados no Parque Estadual da Costa do Sol foram até o local informado, na Rua Monte Azul, no bairro Novo Horizonte, e constataram que o proprietário da empresa não possuía tais documentações.



O homem foi detido e encaminhado para a 118 DP, onde a ocorrência foi registrada. Ele responderá processo com base na lei de crimes ambientais.