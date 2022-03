O ato, convocado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama, contou com faixas expondo os pedidos de variadas categorias da administração municipal - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 16/03/2022

Um grupo com cerca de 50 servidores da Prefeitura de Araruama, na Região dos Lagos, fez uma manifestação na Praça da Bíblia, no Centro da cidade, na tarde desta terça-feira (15).

Inicialmente, a manifestação teria uma caminhada até a Prefeitura. Porém, de acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama (SSMA), Luís Marcel Loureiro, por conta da baixa adesão do movimento, foi decidido entre eles fixar o protesto na praça que fica próxima à rodoviária da cidade.

Contudo, a Prefeitura chegou a montar um aparato de segurança, antevendo a manifestação. Foram três viaturas da Guarda Civil e duas da Polícia Militar ao redor da sede do Executivo, além de um cercado montado no local.

O ato unificado, convocado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama, contou com faixas expondo os pedidos de variadas categorias da administração municipal.



Entre as causas reivindicados pelos servidores, está o pagamento do vale-alimentação, que, segundo eles, não havia sido depositado para os funcionários até o momento do protesto e o adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde (ACS) e auxiliares de serviços gerais (ASG).



Uma das faixas também lembrava que assédio moral é crime.



A reportagem procurou a Prefeitura de Araruama para pedir um posicionamento em relação aos pedidos dos servidores, mas não tivemos resposta. Com relação a baixa adesão dos servidores para o ato, segundo o presidente do Sindicato, houve uma formação continuada da Prefeitura no mesmo dia. Provavelmente, ela fez com que parte do funcionalismo público não pudesse deixar suas unidades e estar presente no ato.A reportagem procurou a Prefeitura de Araruama para pedir um posicionamento em relação aos pedidos dos servidores, mas não tivemos resposta.