Moradores reclamaram de gosto e odor da água fornecida pela Águas de JuturnaíbaReprodução internet

Publicado 15/03/2022 21:41

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro solicitou que a concessionária águas de Juturnaíba, responsável pelo abastecimento de água em Araruama, na Região dos Lagos do Rio, apresente laudos sobre a qualidade da água fornecida nos últimos três meses no município.

Segundo a recomendação expedida pelo MPRJ, a apresentação do laudo se faz necessária após abertura de inquérito civil em andamento no Grupo Temático Temporário – Segurança Hídrica (GTT-Segurança Hídrica). Além disso, o MP pediu explicação sobre denúncias de possíveis alterações no gosto e na cor da água distribuída na região e pela confirmação da empresa, através de nota divulgada à imprensa de que o odor e gosto diferentes foram ocasionados pela “proliferação de algas cianofíceas em nosso manancial e que a eutrofização (aumento da concentração de nutrientes) causada por estas algas poderia trazer problemas à saúde humana".

O órgão informou ainda que acionou o Instituto Nacional do Ambiente (Inea) e a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) para que acompanhem as ações que estão sendo cobradas.

Por meio de nota, a concessionária Águas de Juturnaíba informou que a água fornecida se encontra dentro dos padrões de potabilidade exigidos pela legislação vigente e não apresenta riscos à saúde da população. A empresa considera o fenômeno sazonal, causado pelo alto índice de chuvas e variações bruscas de temperatura e que "monitora ativamente a presença de algas cianofíceas no manancial, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS Nº 888. Todas as providências cabíveis para que qualquer sabor ou odor percebidos sejam mitigados já estão sendo tomadas".