A gafe do deputado Gutemberg Reis em São Pedro da Aldeia

Parlamentar federal prestigiou a reinauguração de uma escola a convite do prefeito Fabio do Pastel, mas durante a cerimônia, não largava o celular, nem diante do discurso do anfitrião. Muita gente comentou a deselegância. Assessoria explicou que ele tentava ajudar pacientes em casos urgentes

Publicado 14/03/2022 18:51 | Atualizado há 1 dia