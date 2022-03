Polícia Civil de Araruama prende músico condenado por estupro de vulnerável - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 11/03/2022 15:13

Na Região dos Lagos, agentes da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP) prenderam, na manhã desta sexta-feira (11), um homem, identificado como E.F., condenado por estupro de vulnerável. O músico estava foragido do município e foi capturado na Ilha de Itacuruçá, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu após trabalho de inteligência e monitoramento durante dois dias consecutivos, onde foram realizadas diligências nos bairros Santa Cruz e Paciência, na capital, bem como nas localidades de Nova Deli e Buraco do Boi no município de Duque de Caxias e na comunidade da Gamboa, onde foi cumprido o mandado de prisão condenatória de 14 anos de reclusão.

O elemento, conforme a polícia, “ficou surpreso com a prisão em local muito distante de onde ocorreu o fato e somente com acesso mediante travessia de barco, não esboçando reação”.

Ele foi encaminhado para a 118ª DP e permanece aguardando transferência para o sistema prisional, onde ficará a disposição da Justiça.