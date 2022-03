Foragidos por duplo homicídio e tráfico de drogas são presos em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/03/2022 14:56

Na Região dos Lagos, a Polícia Civil de Araruama prendeu, nesta quinta-feira (10), dois homens considerados foragidos da Justiça pelos crimes de duplo homicídio e tráfico de drogas.

Na tarde de quinta, agentes da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) cumpriram mandado de prisão em desfavor de A.F.O., condenado por duplo homicídio. O elemento foi capturado 13 anos depois do crime em Bananeiras, após diligências no bairro de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Ele estava foragido de Araruama desde 2009.

No mesmo dia, os policiais prenderam L.C.S., após trabalho de monitoramento e diligências no Vale Verde, no distrito de São Vicente, com mandado de prisão temporária em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o inquérito, uma guarnição da Polícia Militar teria sido recebida a tiros de arma de grosso calibre no momento da abordagem e apreensão de material entorpecente na localidade. Ainda conforme a polícia, o autor é integrante do tráfico de drogas local e estaria invadindo terrenos e loteando de forma irregular, com o apoio da criminalidade, sendo temido no local. A investigação prossegue para identificar outros membros da organização criminosa que atua no distrito.

Os dois acusados foram encaminhados para a 118ª DP, onde permanecem presos à disposição da Justiça.