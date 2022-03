Local será beneficiado com rede de captação de esgoto e sistema biodigestor - Reprodução

Local será beneficiado com rede de captação de esgoto e sistema biodigestorReprodução

Publicado 10/03/2022 18:37

Neste domingo (13), a partir das 14h, será realizada a segunda ação de educação ambiental na comunidade quilombola de Sobara, em Araruama. O local será beneficiado com uma rede de captação de esgoto e um sistema Biodigestor, que através de processo biológico faz o tratamento dos efluentes coletados por esta rede.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João e tem sido desenvolvido pelo Consórcio Intermunicipal Lagos São João, com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fundrhi). O evento será realizado na Escola Municipal Pastor Alcebíades Ferreira de Mendonça.

Durante a programação, serão realizadas atividades com as crianças e palestras para os adultos. Para os pequenos, haverá a apresentação de vídeo aulas relacionadas a “Gestão de Resíduos Sólidos” e, além disso, será realizada uma oficina Ecológica, com elaboração de brinquedos. Já os mais velhos vão acompanhar a palestra sobre “Impactos dos resíduos domésticos no tratamento do esgoto”.

Em dezembro, o local recebeu a primeira ação do Programa de Educação Ambiental. O objetivo destas ações é explicar e orientar a população sobre o projeto de implantação da biossistema de captação e tratamento de esgoto no local, que fica na zona rural de Araruama.