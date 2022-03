Delegacia de Araruama reinaugura Núcleo de Atendimento à Mulher - Divulgação

Publicado 09/03/2022 16:29

A Polícia Civil de Araruama, município da Região dos Lagos, reinaugurou, na terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuam) na 118ªDP.



O objetivo é oferecer um atendimento reservado às vítimas, principalmente, em situações de vulnerabilidade.



O núcleo conta com duas inspetoras de polícia qualificadas responsáveis por prestar um atendimento especializado a vítimas de violência doméstica e casos mais sensíveis, como crimes sexuais.



“Visamos dar agilidade às investigações para levar os agressores mais rapidamente à Justiça, interrompendo o ciclo de violência, montando uma equipe dedicada a acolher as vítimas, com um olhar mais atento e cuidadoso”, destacou o delegado responsável pela 118ªDP, Dr. Filipi Poeys.

A inauguração contou com a presença da presidente do Conselho Tutelar de Araruama, Maria Aparecida Bernardes, da secretaria de Educação do município, Anna Paula da Silva Franco, da ex-secretária de Educação Luiza Cristina da Silva Viana, dentre outras pessoas.



O projeto foi realizado em parceria com a secretaria de Educação da Prefeitura de Araruama.