Drogas apreendidas com o traficante - DIVULGAÇÃO - PM

Publicado 07/03/2022 19:14

Neste domingo, 6, a Polícia Militar prendeu um homem com drogas em Araruama, na Região dos Lagos do Rio.

O caso aconteceu quando os agentes realizavam um patrulhamento de rotina na Rua Eduardo, no bairro Parque Mataruna e suspeitaram das atitudes de um homem.

Com ele, os policiais encontraram119 cápsulas de cocaína, 17 buchas de maconha, R$ 30 em espécie e um aparelho celular.

Todo material foi apreendido e o homem preso em flagrante e encaminhado para a 118 DP.