Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Araruama

Publicado 07/03/2022 13:54

A Polícia Militar prendeu três pessoas por tráfico de drogas em Araruama, município da Região dos Lagos, neste final de semana. As ocorrências foram registradas nos bairros Mataruna e Outeiro.



Por volta das 20h30 deste domingo (6), na Rua Eduardo, no bairro Mataruna, uma guarnição realizava um patrulhamento quando avistou um elemento, identificado como G.X.M., em atitude suspeita saindo de um terreno baldio com uma sacola. Ele foi abordado e estava com 119 cápsulas de cocaína, 17 buchas de maconha, R$ 30 em espécie e um aparelho celular.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuados e presos. Na noite de sexta-feira (5), na rua Mário Cravo, no Outeiro, policiais militares realizaram um patrulhamento quando receberam denúncias sobre elementos ligados à facção Comando Vermelho. De posse das informações, os agentes foram até o local e abordaram G.S.J. e F.F.S. com 26 pedras de crack, R$ 20 em espécie e um aparelho celular.Todos os envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuados e presos.