Adolescentes são apreendidos com drogas em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/03/2022 13:03

Dois adolescentes foram apreendidos com uma carga de drogas na noite desta quarta-feira (2) no bairro Corte, em Araruama, município da Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia de que dois elementos estariam traficando na Rua Amendoeiras. Ao perceberem a chegada dos militares no local, os criminosos entraram em fuga, mas acabaram sendo capturados com 102 cápsulas de cocaína, 57 buchas de maconha, 58 pedras de crack e R$ 45 em espécie.

A dupla foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde permaneceu apreendida.