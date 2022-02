Bloco é um dos maiores da Região dos Lagos - Reprodução redes sociais

Publicado 26/02/2022 17:58

Na semana do Carnaval, um dos maiores blocos carnavalescos da Região dos Lagos, o Bloco das Piranhas de Araruama, informou que cancelou suas atividades para este carnaval.

De acordo com a nota, o motivo foi o cancelamento do carnaval pela Prefeitura por conta da pandemia do novo coronavírus.

A organização do bloco informou ainda que não participará de nenhuma atividade ou evento particular. Confira a nota na íntegra

“O bloco das piranhas de Araruama em 2022 foi cancelado devido às restrições da pandemia da covid e não participaremos de qualquer evento ou atividade.

da mesma forma, não autorizamos a realização de eventos em nome do bloco das piranhas e tomaremos as medidas judiciais cabíveis contra quem tentar tirar proveito de nossa marca.”