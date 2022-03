Drogas encontradas com o traficante - Divulgação

Publicado 02/03/2022 11:48

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde deste sábado, 28, em Araruama, na Região dos Lagos do Rio. Segundo informações, o homem, de 25 anos, atuava como traficante no bairro Mataruna.

A prisão aconteceu após a equipe do GAT receber uma denúncia de que o um homem de bermuda jeans estaria vendendo drogas na Rua Sabiá. Quando os agentes chegaram no local, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. Com ele, a polícia encontrou uma sacola com 44 cápsulas de cocaína, além de R$20,00 em espécie.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 118 DP, onde a ocorrência foi registrada.