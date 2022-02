Abastecimento de água foi reduzido - Reprodução internet

Publicado 26/02/2022 18:15



Nesta sexta-feira, 25, a Concessionária Águas de Juturnaíba, responsável pelo abastecimento de água na Região dos Lagos informou que o abastecimento em Araruama está reduzido devido a uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento da empresa.

De acordo com a nota, a previsão é de que o fornecimento de água seja normalizado até as 18h, podendo demorar mais nas pontas de rede. Neste sábado, 26, moradores usaram as redes sociais para reclamar da falta de água no município.

A concessionária informou ainda que, em caso de desabastecimento, os clientes entrem em contato pelos canais de relacionamento: WhatsApp (21) 97211 8064, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo, disponível no site www.aguasdejuturnaiba.com.br e no aplicativo, ou pelo 0800 725 0265.