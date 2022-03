Drogas saíram da Penha, no Rio de Janeiro e seriam levadas para o bairro Outeiro, em Araruama - Divulgação

Drogas saíram da Penha, no Rio de Janeiro e seriam levadas para o bairro Outeiro, em AraruamaDivulgação

Publicado 06/03/2022 11:07 | Atualizado 06/03/2022 11:14

Na madrugada deste sábado, 5, agentes da Polícia Rodoviária apreenderam uma grande quantidade de drogas que seriam levadas para o município de Araruama, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, os policiais que realizavam um patrulhamento de rotina no KM 13, da RJ-124, no bairro de Boa Esperança, em Rio Bonito, tiveram a atenção voltada para um veículo com um casal.

Durante a abordagem, os agentes localizaram no porta-malas do veículo, uma bolsa contendo 2.500 pedras de crack, 250 buchas de maconha, além de uma pistola municiada e carregada.

Ao ser questionada, a mulher confessou ser a responsável pelo material encontrado e que as drogas seriam levadas para o bairro do Outeiro, em Araruama. Ela ainda informou que pegou o material na Penha, no Rio de Janeiro e que receberia a quantia de R$1.000,00 pela entrega.

Segundo a BPRV, o material apreendido estava em torno de 27 mil reais. A ocorrência foi registrada na 118ª DP.