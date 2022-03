Drogas encontradas com os traficantes - divulgação

Publicado 07/03/2022 19:37 | Atualizado 07/03/2022 20:05

Neste domingo, 6, a Polícia Militar prendeu dois homens com drogas em Araruama, na Região dos Lagos do Rio.

O caso aconteceu quando os agentes realizavam um patrulhamento de rotina na Rua Mário Cravo, no bairro Outeiro e suspeitaram dos homens.

Com eles, os policiais encontraram 26 pedras de crack, anotações do tráfico, R$ 20 em espécie e um aparelho celular. Os dois homens informaram que são oriundos do Morro da Fé, na Penha, no Rio de Janeiro.

Todo material foi apreendido e os dois acusados foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a 118 DP.