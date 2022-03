Homem é preso com arma de fogo com numeração raspada em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Homem é preso com arma de fogo com numeração raspada em AraruamaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/03/2022 14:46 | Atualizado 11/03/2022 14:49

Uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, em Araruama, município da Região dos Lagos, na manhã desta sexta-feira (11), resultou na prisão de um homem identificado como L.O.S. no distrito de São Vicente.

Conhecido como Cabelinho, o criminoso foi capturado logo depois que os policiais receberam informações de que um dos líderes do tráfico de drogas estaria na casa da namorada. Os agentes foram até o local e realizaram um cerco tático com apoio do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2). Ao perceber a presença policial, o elemento tentou fugir pelos fundos da casa com uma arma de fogo em punho, mas acabou sendo capturado. Ele estava com uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e cinto tático.



O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde permanece preso à disposição da Justiça.