Entre os capturados, um músico foragido por estupro foi capturado em uma ilha no Rio. Divulgação

Publicado 11/03/2022 17:20

Em menos de 24 horas, a Polícia Civil de Araruama prendeu, em ações coordenadas pelo delegado titular Dr. Filipe Poeys, quatro criminosos, sendo três homens considerados foragidos da Justiça pelos crimes de estupro de vulnerável, duplo homicídio e tráfico de drogas.

Na tarde desta quinta-feira, 10, agentes da 118ª DP cumpriram mandado de prisão contra um homem condenado por duplo homicídio. O criminoso, que não teve sua identidade revelada, foi capturado 13 anos depois do crime em Bananeiras, após diligências no bairro de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Ele estava foragido de Araruama desde 2009.

No mesmo dia, os policiais prenderam L.C.S., após trabalho de monitoramento e diligências no Vale Verde, no distrito de São Vicente, com mandado de prisão temporária em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o inquérito, uma guarnição da Polícia Militar teria sido recebida a tiros de arma de grosso calibre no momento da abordagem e apreensão de material entorpecente na localidade. Ainda conforme a polícia, o autor é integrante do tráfico de drogas local e estaria invadindo terrenos e loteando de forma irregular, com o apoio da criminalidade, sendo temido no local. A investigação prossegue para identificar outros membros da organização criminosa que atua no distrito.

Já na manhã desta sexta-feira ,11, um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso pelos agentes. O músico estava foragido do município e foi capturado na Ilha de Itacuruçá, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu após trabalho de inteligência e monitoramento durante dois dias consecutivos, onde foram realizadas diligências nos bairros Santa Cruz e Paciência, na capital, bem como nas localidades de Nova Deli e Buraco do Boi no município de Duque de Caxias e na comunidade da Gamboa, onde foi cumprido o mandado de prisão condenatória de 14 anos de reclusão.

O criminoso, conforme a polícia, “ficou surpreso com a prisão em local muito distante de onde ocorreu o fato e somente com acesso mediante travessia de barco, não esboçando reação”.



Arma encontrada com um dos criminosos Divulgação

Os agentes foram até o local informado e realizaram um cerco tático com apoio do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2). Ao perceber a presença policial, o elemento tentou fugir pelos fundos da casa com uma arma de fogo em punho, mas acabou sendo capturado. Ele estava com uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e cinto tático. Também nessa manhã, em uma ação conjunta com Polícia Militar, o resultado foi a prisão de um homem identificado como L.O.S. no distrito de São Vicente. Conhecido como Cabelinho, o criminoso foi capturado logo depois que os policiais receberam informações de que um dos líderes do tráfico de drogas estaria na casa da namorada.Os agentes foram até o local informado e realizaram um cerco tático com apoio do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2). Ao perceber a presença policial, o elemento tentou fugir pelos fundos da casa com uma arma de fogo em punho, mas acabou sendo capturado. Ele estava com uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e cinto tático.

Conforme o delegado da distrital, Dr Filipe Poeys, a Polícia Civil de Araruama, com a finalidade de capturar elementos foragidos da Justiça, realizou operação para prender essas pessoas de alta periculosidade.

"Estamos trabalhando arduamente no município para trazer segurança para a população. É a Polícia Civil em defesa de quem precisar", destacou o delegado.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 118ª DP, onde permanecem presos à disposição da Justiça.