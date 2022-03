Arma encontrada com o criminoso - Divulgação

Arma encontrada com o criminosoDivulgação

Publicado 15/03/2022 20:54

Policiais civis da 118ª DP (Araruama) prenderam, nesta sexta-feira (11/03), um dos líderes do tráfico de drogas que atua no distrito de São Vicente, naquela cidade. Ele foi capturado na casa da namorada, após levantamento de informações de inteligência e monitoramento. A ação contou com apoio de policiais militares.

Segundo os agentes, o criminoso tentou fugir pelos fundos da residência com uma arma em punho, mas desistiu ao se deparar com os policiais. A pistola foi apreendida e o homem autuado em flagrante. Contra ele, foi cumprido, ainda, mandado de prisão por tráfico de drogas.

De acordo com os policiais, o inquérito em andamento na 118ª DP apura o tráfico de drogas na localidade de São Vicente, após uma equipe da Polícia Militar ser recebida a tiros de arma de grosso calibre no momento de uma abordagem e apreensão de entorpecentes. As investigações seguem para identificar e prender outros integrantes da organização criminosa