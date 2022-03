Drogas foram encontradas com o criminoso em Araruama - Divulgação PM

Publicado 16/03/2022 12:08



Nesta segunda-feira, 14, a Polícia Militar prendeu um homem acusado de trafico de drogas em Araruama, na Região dos Lagos do Rio.

O caso aconteceu na Avenida Country Club dos engenheiros, no bairro Club dos engenheiros, após os agentes receberem uma denúncia de quem um homem estaria traficando drogas no local.

No local, os agentes encontraram o homem com as características descritas na denúncia. Com ele, os policiais acharam 37 pedras de crack, 24 cápsulas de cocaína , 07 buchas de maconha, além de R$35,00 em espécie.