Todos os equipamentos foram encaminhados para a delegaciaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/03/2022 14:48

Agentes da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP), na Região dos Lagos, interditaram uma central clandestina de internet, nesta quarta-feira (23). O proprietário do local foi preso.

Durante diligências no bairro Paraty, os policiais foram a uma casa e avistaram vários cabos no padrão de iluminação. A perícia foi realizada no local e constatou a existência de uma central clandestina de internet.

O dono do imóvel e todos os equipamentos foram encaminhados para a delegacia.

Os agentes também apreenderam cabeamentos com a inscrição de operadoras de telefonia e uma motocicleta, furtada no município de Cabo Frio, também na Região dos Lagos.

As investigações continuam para identificar e verificar a participação de outros autores e reprimir esse tipo de modalidade criminosa na região.