Com ele, foram apreendidas 87 cápsulas de cocaína, 11 buchas de maconha e R$ 30 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/03/2022 14:46

Um homem, identificado como V.R.C., de 19 anos, foi preso com uma carga de drogas nesta quarta-feira (23) no bairro Jardim São Paulo, em Araruama, na Região dos Lagos.



De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um elemento, de casaco preto com detalhe vermelho, estaria traficando no local.

Em diligência, os agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) observaram um indivíduo com as características repassadas e realizaram a abordagem. Ele estava com 87 cápsulas de cocaína, 11 buchas de maconha e R$ 30 em espécie.



O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas.