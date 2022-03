Alerj inclui Araruama na lei de redução de impostos para atrair indústrias - Reprodução internet

Publicado 23/03/2022 18:30

O município de Araruama, na Região dos Lagos do Rio, foi incluído diretamente na Lei 6979/2015, que concede tratamento tributário especial às indústrias instaladas na região. Decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que aprovou em discussão única, nesta terça-feira (22/03), o Projeto de Lei 4297/2021, do deputado estadual Anderson Alexandre (SDD). Agora o governador Cláudio Castro (PL) tem 15 dias para sancionar ou vetar. Além de Araruama, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu e Rio Bonito também fazem parte do projeto de lei.

Projeto de lei é de autoria do deputado Anderson Alexandre Divulgação

Municípios de todas as regiões do Estado vinham sendo incluídos em uma outra lei que na prática dificultava a execução por estar vinculada ao Regime de Recuperação Fiscal. Mas agora, através do PL do deputado Anderson Alexandre, e apresentação de emendas pelo próprio deputado, os municípios de Araruama, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu e Rio Bonito poderão requerer os benefícios exclusivamente da Lei 6979/2015, contribuindo para a instalação e expansão de polos industriais.“O atual governo tem trabalhado por todo Estado, mas sempre podemos melhorar. A inclusão de Silva Jardim e Tanguá foi uma luta do nosso mandato obtido recentemente; e agora chegou a vez de Araruama, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu e Rio Bonito. São municípios com características econômicas próprias e com grande potencial de crescimento. Através do regime tributário diferenciado, poderão atrair mais indústrias, contribuindo para a geração de empregos e melhor vida para as famílias”, defende o deputado estadual Anderson Alexandre.O substitutivo ao Projeto de Lei 4297/2021 foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (23/03), já com a atualização da Lei 6979/2015, que atualmente beneficia 64 municípios.