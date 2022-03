O uso das máscaras faciais continuam sendo obrigatórios em ambientes fechados e escolas públicas ou particulares - Letycia Rocha (RC24h)

O uso das máscaras faciais continuam sendo obrigatórios em ambientes fechados e escolas públicas ou particulares Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/03/2022 14:39

Araruama é a nova cidade da Região dos Lagos a liberar o uso de máscaras faciais de proteção contra a Covid-19 em ambientes abertos e ao ar livre. A decisão foi publicada em um decreto nesta segunda-feira (21).



No documento, de número 37, a Prefeitura Municipal tratou também de novas medidas no enfrentamento à pandemia, como a flexibilização do comércio e funcionamento das escolas públicas e particulares no período.



Entre as novas determinações, foi estabelecido que as máscaras se tornam de uso facultativo em ambientes abertos e ao ar livre, levando em consideração que a cidade já atingiu 98% da população vacinada com a segunda dose acima de 18 anos.



Quanto aos ambientes fechados, estabelecimentos que prestam atendimento ao público, bem como escolas públicas e particulares, o uso das máscaras faciais continuam sendo obrigatórios, já que ainda não há “liberação do Ministério da Saúde para vacinar crianças com menos de 5 anos e, ainda, a recusa de alguns responsáveis em imunizar as crianças maiores de 5 anos”, segundo a prefeitura.