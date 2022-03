Seminário será online e 100% gratuito - Divulgação

Publicado 21/03/2022 18:01

Já estão abertas as inscrições para o I Seminário FASES de Educação Ambiental, que acontece entre os dias 28 de março e 01 de abril. O Seminário será online e 100% gratuito, com emissão de certificado. As inscrições acontecem até o dia 22 de março no site do projeto.

Aberto para professores de todos os níveis de ensino, o seminário conta com uma programação composta por oficinas, palestras e rodas de conversa com grandes pesquisadores, professores e gestores da Educação e da Cultura do país e vai oferecer uma boa dose de ferramentas pedagógicas, ideias e trocas enriquecedoras sobre educação pautada pela sustentabilidade, para apoiar o professor a aplicar esse conteúdo de maneira prática dentro de sala de aula.

A educação ambiental tem se tornado uma pauta frequente e necessária em diversos contextos da vida. Iniciativas como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU em 2015, demonstram a urgência e a relevância do tema em âmbito global.

A escola é, por natureza, o ambiente ideal para o cultivo dessa nova maneira de olhar para a vida. Nos últimos 20 anos, desde a regulamentação da Política Nacional de Educação Ambiental, pela Lei nº 9.795 de 1999, e do estabelecimento de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, conforme a Resolução n° 02 do Conselho Nacional de Educação, de 15 de junho de 2012, temos presenciado um avanço sistemático na institucionalização do tema no âmbito escolar, o que implica a capacitação permanente de educadores e educadoras para a atuação neste contexto.

Entre os convidados estão nomes como o do Professor Titular de Ecologia da UFRJ, Fábio Scarano; de Léa Tiriba, Doutora em Ciências Políticas e Sociologia pela Universidade Complutense de Madrid; do Médico ayurvédico e o primeiro brasileiro a concluir o Bacharelado em Medicina e Cirurgia Ayurvédica (BAMS) na Índia, Matheus Macêdo; da Doutoranda na UNIFESP, pós-graduada em Psicopedagogia e em Neuroeducação, é mestre em Psicologia e consultora da UNESCO sobre o tema “O desenvolvimento das habilidades socioemocionais como caminho para a aprendizagem”, Anita Abed; da mestre e doutora em Sociologia pela UECE, Empreendedora social, pesquisadora e produtora cultural Flávia Fernandes; do escritor, ator, artista de circo e biólogo, criador do Projeto Teçaya, Jean Marx e Leonardo Soares, Responsável pela área de Projetos de Sustentabilidade na Enel Distribuição Rio. Formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense.