Política Costa do Sol

TJ declara inconstitucional contratação temporária em Saquarema

Decisão, obtida no último dia 14, atende representação do procurador-geral do MPRJ, Luciano Mattos, segundo o qual o tipo de contratação infringe os princípios da Administração Pública e a regra do concurso público

Publicado há 2 dias