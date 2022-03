Ruas estão cheias de sacos de lixo - Divulgação

Publicado 18/03/2022 14:46

Moradores do bairro Horizonte, em Araruama, na Região dos Lagos relataram que a coleta de lixo não é feita regularmente no bairro. Nas imagens feitas por moradores é possível ver sacos de lixo acumulados nas ruas.

De acordo com moradores, a coleta não é feita há mais de uma semana. Apenas em parte do bairro, a retirada do lixo é feita.

“Nós moradores do bairro Novo Horizonte estamos indignados com a coleta de lixo. Já faz uma semana que o caminhão não passa aqui. Lá na avenida novo horizonte eles estão recolhendo, mas, do mercadinho azul para cá, nem entram mais. Gostaríamos de saber o que está acontecendo. Já faz uma semana que estamos com lixo acumulado." Contou um morador.Além do lixo, moradores também reclamam do mau cheiro e de moscas em frente às casas. As sacolas estão espalhadas nas ruas, em lixeiras e calçadas.