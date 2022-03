De acordo com a denúncia, a Prefeitura tem ônibus escolares guardados no estacionamento desde 2017 - Divulgação

Publicado 21/03/2022 13:27

A Prefeitura de Araruama, na Região dos Lagos, será denunciada ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por ter gastado R$4.651.200,00 com o aluguel de 16 ônibus para o transporte de estudantes da rede municipal.

O alvo da contestação é que o contrato foi celebrado em 02 de julho de 2020, nos primeiros meses da Pandemia, nos quais sequer havia aulas presenciais no município.

Segundo os documentos aos quais a reportagem teve acesso, os pagamentos foram feitos entre 04 de janeiro e 01º de julho de 2021.

De acordo com a denúncia, a Prefeitura tem ônibus escolares guardados no estacionamento desde 2017. Os veículos que foram alugados, porém, nunca teriam aparecido no pátio do município.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Araruama para se posicionar sobre a denúncia e esclarecer os fatos, porém, não obtivemos respostas até o fechamento deste texto.