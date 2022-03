Evento acontecerá no dia 10, das 10h às 14h, no shopping Araruama - Divulgação

Publicado 23/03/2022 18:13 | Atualizado 23/03/2022 18:14



Através de uma parceria com a Federação Brasileira de Veículos Antigos e com o Clube de veículos antigos de Praia Seca, a cidade de Araruama, na Região dos Lagos do Rio receberá no mês de abril uma exposição de carros antigos.

O evento acontecerá no dia 10, das 10h às 14h, no shopping Araruama, conhecido como Shopping do cinema, que fica na avenida John Kennedy, 292 - Centro, Araruama. A entrada será gratuita.