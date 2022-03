O uso das máscaras faciais continuam sendo obrigatórios em ambientes fechados e escolas públicas ou particulares - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/03/2022 15:24 | Atualizado 22/03/2022 15:27

Através de um decreto publicado nesta segunda-feira, 21, a Prefeitura de Araruama, na Região dos Lagos do Rio, tornou flexível o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em locais abertos e ao ar livre.

Segundo a Prefeitura, a flexibilização se dá pelo município estar com 98% da população acima de 18 anos vacinada com as duas doses. Em locais fechados, estabelecimentos comerciais, escolas públicas e particulares o uso de máscara continua sendo obrigatório, tendo em vista ainda não ter a liberação de vacinação para menores de 5 anos, bem como a recusa de alguns responsáveis a vacinar as crianças maiores de cinco anos.

O decreto também aborda questões sobre o funcionamento de outros setores e serviços realizados no município. O documento está disponível no site da prefeitura.