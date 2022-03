Política Costa do Sol

Governador finalmente inaugura mirante da Prainha, em Arraial do Cabo

O novo ponto turístico que fica na RJ-140, é a primeira obra do estado no município. A cerimônia teve bloco de Carnaval em homenagem ao ex-vereador que leva no nome do espaço. Por outro lado, houve manifestação de Bombeiros, mas Castro fez a linha "democrata" e encarou sem levar para o fígado. Confira os detalhes.

Publicado 23/03/2022 20:34 | Atualizado há 21 horas