Em duas décadas, unidade realizou aproximadamente 200 mil atendimentos e 48 mil internações - Divulgação

Em duas décadas, unidade realizou aproximadamente 200 mil atendimentos e 48 mil internaçõesDivulgação

Publicado 28/03/2022 16:44

O Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, completa 20 anos nesta sexta-feira (25/03) com uma boa notícia: a unidade ganhará um novo centro de trauma e sete leitos de tratamento intensivo.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, durante a comemoração do aniversário da unidade, que é referência em urgência e emergência em trauma para nove municípios da Região dos Lagos - Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro d’Aldeia e Saquarema.

Em duas décadas, o Hospital Estadual Roberto Chabo realizou aproximadamente 200 mil atendimentos e 48 mil internações. Apenas no ano passado, foram 2.437 cirurgias.

O hospital, que conta com 83 leitos, sendo nove de UTI, realiza ainda cerca de 20 mil exames laboratoriais por mês.



Em duas décadas, unidade realizou aproximadamente 200 mil atendimentos e 48 mil internações Divulgação

Na próxima semana, a equipe técnica da SES já inicia o projeto de ampliação da unidade para que a obra seja orçada e licitada. - Esta unidade tem um papel fundamental para o atendimento da média e alta complexidade na região. Apesar desta ser uma região turística do estado e que está se reerguendo por conta do maior aporte de recursos que vem recebendo, é uma região muito carente de recursos de saúde. Estamos ampliando o hospital, que ganhará um centro de trauma, importantíssimo para essa região, e mais leitos de UTI - diz o secretário de Estado Saúde, Alexandre Chieppe.Na próxima semana, a equipe técnica da SES já inicia o projeto de ampliação da unidade para que a obra seja orçada e licitada.

O diretor-geral do Roberto Chabo, Renato Corredeira, agradeceu a dedicação de todos os profissionais da unidade:

– Estamos comemorando 20 anos de fundação, com mais de 200 mil atendimentos realizados. Seguimos o protocolo deixado pelo médico Roberto Chabo, que é o de atender o paciente com humanização. Avançamos muito nos últimos anos e vamos avançar ainda mais sempre buscando um atendimento de excelência - disse Corredeira.

Filha do médico que dá nome ao hospital, Izabel Chabo participou da celebração:

- Estou muito grata e feliz em estar aqui. Vejo que o hospital cresceu e vem atendendo as pessoas com muito carinho e amor. Estou muito emocionada. Meu pai sempre defendeu um atendimento digno ao paciente, com muito amor, sorriso e empatia. Estou vendo isso aqui. Só tenho a agradecer - disse Izabel Chabo.

O hospital ainda conta com um ambulatório de pós-operatório. No setor, os pacientes são reavaliados por neurocirurgião, cirurgião geral, cirurgião pediátrico, intensivista, cirurgião plástico, oftalmologista, bucomaxilofacial, cirurgião vascular e ortopedista.