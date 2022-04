Política Costa do Sol

MPF entra com ação obrigando Prefeitura aldeense a demolir quiosques nas praias

Procuradoria promete recorrer assim que for notificada. Outra novidade é que município conseguiu sair da lista de inadimplentes do CAUC e já negocia as atrações para tocar no aniversário da cidade no próximo mês

Publicado 08/04/2022 16:07 | Atualizado há 3 dias