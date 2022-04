PM recupera veículo roubado em Araruama - Ludmila Lopes (RC24h)

PM recupera veículo roubado em AraruamaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 18/04/2022 18:37

A Polícia Militar recuperou um carro roubado, na manhã desta segunda-feira (18), em Araruama, na Região dos Lagos. O veículo estava abandonado na Rua Antônio Parreira, no bairro XV de Novembro.

De acordo com ocorrência policial, após denúncias, os agentes procederam até a localidade onde encontraram o automóvel. Após verificações no sistema, foi constatado que o carro havia sido furtado no último sábado (16), no Centro do município.

A proprietária foi notificada e logo se encaminhou ao local, prontamente reconhecendo o veículo. Depois disso, tanto ela, quanto o carro foram encaminhados para a 118ª DP, onde foi realizada a ocorrência. Ninguém foi preso durante a ação.