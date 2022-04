Aline era conhecida na internet por músicas bem humoradas como "Eu vacilei, pô. Estou ciente" e "É cansativa a vida do crente" - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/04/2022 13:37

A mulher encontrada morta na Praia do Dentinho, em Araruama, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (21), é a cantora e digital influencer Aline do Borel. A informação foi confirmada em uma publicação compartilhada pelo assessor dela, Pedro Henrique Guerra.

Com músicas bem humoradas, como “Eu vacilei, pô. Estou ciente” e “É cansativa a vida do crente” e diversos vídeos nas redes sociais, Aline cativou o público na internet.

A influencer, famosa desde meados de 2015, virou ícone de memes, caiu no gosto de celebridades com um carisma ímpar e teve até participação em programas de TV, além de somar mais de 30 mil seguidores do Instagram.

Na semana passada, a família havia anunciado que a cantora iria se afastar das redes sociais para cuidar da saúde mental.

“Como muitos sabem, a Aline sofre de depressão há alguns anos, faz tratamento psiquiátrico e depende de remédios para ficar bem. Quando ela voltou para as redes, ela já tinha passado por recaídas, mas estava bem de saúde. Porém, a depressão é cruel e ela teve uma recaída séria, que levou a um surto. A Aline não faz uso de nenhum tipo de droga, que fique claro”, diz um trecho do texto, publicado no Instagram.

Aline foi morta com dois tiros no rosto e localizada já sem vida na praia do distrito de Praia Seca.