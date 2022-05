BPRV apreende cerca de R$60 mil em cocaína que seria levada para Araruama - Divulgação BPRV

BPRV apreende cerca de R$60 mil em cocaína que seria levada para AraruamaDivulgação BPRV

Publicado 30/05/2022 12:47

Policiais do posto do BPRV da RJ-124, que fica em Boa Esperança/Rio Bonito apreenderam uma farta quantidade de drogas durante uma operação nesta sexta-feira (27).

Eles tiveram a atenção voltada para um veículo, que trafegava pela rodovia e deram ordem de parada. Ao realizar revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas ao realizar revista veicular, foi localizada no porta malas, uma grande sacola de cor preta. Ao indagar sobre o conteúdo ao condutor, o mesmo informou serem roupas. No entanto, após verificar o interior da sacola, os policiais encontraram grande quantidade de cocaína embalada em pinos, totalizando 6 mil unidades, com valor estimado de R$ 60 mil.

O condutor confessou que recebeu o material no complexo da Maré, cujo destino seria o Complexo da Matinha, em Araruama, município da Região dos Lagos.

A ocorrência foi apresentada na 118ª DP, onde o nacional permaneceu preso, autuado no Art 33 da Lei 11.343/06 – Tráfico de Drogas.