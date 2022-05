‘Araruama Literária’ começa com Vitor Kley nesta sexta-feira (27) - Reprodução/ youtube

‘Araruama Literária’ começa com Vitor Kley nesta sexta-feira (27)Reprodução/ youtube

Publicado 27/05/2022 19:40

Teve início nesta sexta-feira (27) o evento nomeado de 'Araruama Literária". Realizado na Praça Menino João Hélio, entre 9h e 21h e com entrada gratuita, visitantes e turistas ainda têm tempo para assistir o show do cantor Vitor Kley.

Segundo os organizadores, o objetivo do evento, que segue até domingo (29), é levar mais educação, cultura e lazer a todos e, além disso, promovendo o estímulo e o gosto pela leitura de crianças, jovens e adultos. Para isso, convidados especiais como os cantores Vitor Kley e Vanessa da Mata, e nomes importantes como Gabriel O Pensador e Elisa Lucinda, estarão presentes.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DESTA SEXTA



Sexta-feira (27):



09h – Abertura

09h15 – Trupicada

10h30 – Oficinas diversas para desenvolver e estimular a leitura e a escrita:

Teatro de Bonecos Cleyton Passos e a turma do Frederico

Contação de Histórias e pintura de fantoches em espuma, com Cláudia Ferreira

Roda de Conversa com autores regionais

Programação Formação Continuada Teatro Municipal

20h – Show com Vitor Kley