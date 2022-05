Araruama

Ao cobrar atendimento, ex-policial agride administrador de hospital em Araruama

Durante resgate nesta terça-feira (24), Aquino do Papa, ex-policial, deu um soco no rosto de Toninho da Saúde e machucou seu braço, além de realizar ameaça com arma de fogo; as duas partes foram parar na delegacia

Publicado 25/05/2022 17:04 | Atualizado há 1 dia