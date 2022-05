Armas de acusado de violência doméstica são apreendidas em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/05/2022 16:49

Na Região dos Lagos, agentes da 118ª Delegacia de Polícia Civil de Araruama apreenderam, na quarta-feira (25), duas armas de fogo de um homem, acusado de crimes que violam a Lei Maria da Penha na cidade. Os agentes estiveram na residência dele, no bairro Pontinha, para cumprir mandado de busca e apreensão.

De acordo com a delegacia, as duas armas de fogo estavam devidamente registradas no nome do acusado. Por este motivo, ocorreu apenas a apreensão dos itens.