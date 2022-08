Portaria autoriza mudança no período de defeso do camarão na Lagoa de Araruama - Reprodução/ internet

Portaria autoriza mudança no período de defeso do camarão na Lagoa de AraruamaReprodução/ internet

Publicado 22/08/2022 14:31

REGIÃO DOS LAGOS - O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do secretária de Aquicultura e Pesca, Jairo Gund, publicou, nesta segunda-feira (22), a PORTARIA SAP/MAPA Nº 1.217, que autoriza a mudança no período do defeso do camarão na Lagoa de Araruama.

Atualmente, é proibida a pesca do crustáceo, assim como de peixes, na maior laguna hipersalina em estado permanente do mundo, entre os dias 1º de agosto a 31 de outubro. Com a mudança, o defeso do camarão passa a ser separado, no período de 1º de abril a 30 de junho.

“Essa é uma conquista de muitos anos. É importante para a economia, para os municípios, para os pescadores que tanto lutaram por essa separação. Agradecemos a todos os envolvidos, que nos ajudaram, isso é uma vitória. Isso vai trazer novamente a comercialização do camarão”, comemora o secretário de Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia, Mário Flávio.

A mudança no período é uma grande conquista para os pescadores da Lagoa de Araruama, já que, no defeso junto com os peixes, quando a pesca voltava a ser liberada, entre novembro e julho, o camarão ainda estava em tamanho pequeno. Além disso, a prática também afeta o ciclo biológico de reprodução de crescimento da espécie.

Na última sexta-feira (19), lideranças da pesca estiveram reunidas em São Pedro da Aldeia, junto ao deputado federal Christino Áureo, que acompanha a questão desde quando era secretário de Pesca do Estado do Rio de Janeiro. Mário contou ao O Dia que, na oportunidade, conseguiram a “palavra do secretário da Pesca e Aquicultura que será efetivado, ainda esse ano, a separação do defeso”.

A nova medida visa garantir que a pesca predatória seja evitada, preservando as espécies para que os estoques pesqueiro se reproduzam sem risco de serem capturados antes do tempo, preservando assim o ecossistema lagunar, e favorecer o crescimento de novas espécies dentro da Lagoa.

A Portaria publicada nessa segunda entra em vigor em sete dias úteis após a publicação, ou seja, a partir de 31 de agosto, a pesca do camarão na Lagoa de Araruama está liberada.