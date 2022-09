Diante dos fatos, os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia, juntamente ao material recuperado. Lá, os dois autores permaneceram presos e os produtos apreendidos. - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 14/09/2022 10:42

REGIÃO DOS LAGOS - Dois homens, identificados como A.O.S., de 36 anos, e R.B.P., de 22, foram presos na noite desta terça-feira (13) após a PM recuperar grande carga de produtos roubados em Araruama, no distrito de São Vicente. Os sujeitos realizaram o crime no último dia 8, em São Pedro da Aldeia.



Segundo a ocorrência, agentes do 25º BPM receberam informações de policiais que estavam de folga de que haveria uma carga roubada na área rural de São Pedro da Aldeia e que os criminosos estariam tentando comercializar os produtos.



Sendo assim, uma guarnição foi ao local e, em posse de informações sobre os autores, procedeu ao distrito de São Vicente, em Araruama. Lá, os agentes encontraram a dupla que, após breve entrevista, admitiu envolvimento na prática de crimes de roubo.



Além disso, os dois assumiram que os produtos roubados estavam na casa de um deles, que também fica no distrito de São Vicente. Posteriormente, os agentes se dirigiram ao local e encontraram um cooktop, 42 pares de tênis, 16 bolsas femininas, cinco suportes para notebook, dois abajures e 78 fitas rendadas.



Diante dos fatos, os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia, juntamente ao material recuperado. Lá, os dois autores permaneceram presos e os produtos apreendidos.



Segundo o comandante do 25º BM, Leonardo Oliveira, "a ocorrência afeta diretamente na redução do indicador roubo de carga".