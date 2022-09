Fátima Loureiro estava desaparecida desde o dia 3 de setembro - Reprodução/ redes sociais

Fátima Loureiro estava desaparecida desde o dia 3 de setembroReprodução/ redes sociais

Publicado 13/09/2022 13:17

Uma mulher, identificada como Fátima Loureiro, que estava desaparecida desde o dia 3 de setembro, foi encontrada morta nesta segunda-feira (12) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

De acordo com familiares, Fátima teria saído de casa dizendo que ia para a casa do namorado e, desde então, não deu mais notícia. Para eles, o companheiro é considerado o principal suspeito do crime. Ainda segundo a família, ele já havia agredido a vítima outras vezes.

O suspeito ainda mandou mensagem para a família, perguntando por Fátima, um dia depois do desaparecimento. Ele também procurou a chefe dela para ter notícias e quando ela ligou para o contato de Fátima, o celular tocou no bolso dele.

O corpo de Fátima será sepultado nesta terça-feira (12) no Cemitério Municipal de Araruama.